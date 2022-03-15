Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik değer kaybetti. Endeks, 1,58 puan azalarak 2.086,90 puan olurken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,77 azaldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel