Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'nın son hali görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'nın son hali görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 41. günde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'nın son hali, savaşın acı izlerini taşıyor. Saldırıların ardından sivillerin yaşadığı binalar kullanılamaz hale gelirken, iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Yolların ise imha edilen tankların enkazıyla dolu olduğu görüldü.

İHA)

Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title