Son dakika haber | Bornova'da orman yangını (2) - Haberler

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Son dakika haber | Bornova'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haber | Bornova'da orman yangını (2)

Son dakika haberi... KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı. Bergama yangınından dönen bir helikopterin de bölgeye giderek 9 dakika içinde alevlere müdahale ettiği belirtildi. Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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