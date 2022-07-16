Son dakika haber | Bornova'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haberi... KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı.
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi bölgede devriye görevi yapan arazöz 3 dakika içinde yaptı. Bergama yangınından dönen bir helikopterin de bölgeye giderek 9 dakika içinde alevlere müdahale ettiği belirtildi. Hızlı müdahaleyle alevlerin önü kesilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel