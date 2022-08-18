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Son dakika haber! Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber! Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Otobüste yolcu olarak bulunan O.Ç. (26) ile O.K'nin (23) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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