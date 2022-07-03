Son dakika haber... Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberine göre Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 2'si ağır 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 2'si ağır 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Temmuz'da Gerede ilçesine bağlı Yukarıörenbaşı köyünde 2, Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda da 1 kişi, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bolu'da yağışlarla doğada yetişen mantarların üremesinde artış yaşandığı belirtilerek, vatandaşlardan zehirlenmelere karşı bilmedikleri mantarları toplamamaları ve tüketmemeleri konusunda dikkatli olmaları istendi. AA / Zafer Göder - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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