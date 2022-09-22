Bolu gündem: Bolu'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Bolu gündem haberi | Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu A.J.R.R'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Silahlı fotoğrafları da bulunduğu belirlenen şüpheli, operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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