Son dakika haber... Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen otobüs, Anadolu Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu.
Otobüs ve yolcuların üst aramasında, sırt çantasına gizlenmiş 1 kilogram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili görevden uzaklaştırılan uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci M.T. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.