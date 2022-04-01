Son dakika haber... Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı gözaltına alındı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen otobüs, Anadolu Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Otobüs ve yolcuların üst aramasında, sırt çantasına gizlenmiş 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili görevden uzaklaştırılan uzman çavuş F.S. (22), inşaat işçisi S.A. (37) ve tekstilci M.T. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... Bolu'da uyuşturucu ele geçirilen otobüsteki 3 zanlı gözaltına alındı

AA / Zafer Göder - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title