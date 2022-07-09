Son dakika haber... Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı - Haberler

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Son dakika haber... Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Son dakika haber... Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

Bir son dakika haberine göre Bolu'da jandarma ekiplerince görev sırasında bulunan içinde para ve ziynet eşyası olan çanta, sahibine teslim edildi.

Bolu'da jandarma ekiplerince görev sırasında bulunan içinde para ve ziynet eşyası olan çanta, sahibine teslim edildi.

D-100 kara yolundaki bir dinlenme tesisinde bayram tedbirleri kapsamında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, el çantası buldu.

Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T'ye ulaştı.

İçinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çantasını alan R.T. ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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