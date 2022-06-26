Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Metin C. yönetimindeki 14 NC 966 plakalı otomobil, Bolu Gölcük Tabiat Parkı kara yolunda Özer K. idaresindeki 06 CDM 973 plakalı otomobille çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlardaki Murat Y, Muhammed Burç T. ile Metin, Sevim ve Yusuf C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Gölcük kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Gölcük Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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