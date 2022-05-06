Son dakika haber... Bolu'da ev yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bolu'da ev yangını büyümeden söndürüldü

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Bolu'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

DÖRTDİVAN, BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gücükler köyünde 2 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine Dörtdivan'ın yanı sıra Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan arazözlerin de müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, evde hasara neden oldu.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Dörtdivan, Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title