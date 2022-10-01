Son dakika haber | Bolu'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü Güncel Haberler Son dakika haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Aksaklar köyünde yaşayan Haşim Aydın (89), 14 ES 039 plakalı traktörle kuşburnu toplamaya gitti. Aydın, tarlasının yanında bulunan kasisten geçmek isterken devrilen traktörün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Elif Sarıhan Göynük Aydın Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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