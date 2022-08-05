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Son dakika haberleri | Define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Seben ilçesinde, define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi hayatını kaybetti.

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Bolu'nun Seben ilçesinde, define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Samsun'dan Fatih Uzun (52) ve Zonguldak'tan Durmuş Akyol (51), kaçak kazı yapmak için Bozyer köyü Gücük mevkisine geldi.

Yerleşim alanından 5 kilometre uzaklıkta sarp arazide kaçak kazı yapan 2 kişi, hilti yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğinde tünel açtı.

Büyük bir kaya parçasıyla karşılaşan iki arkadaş, yanlarında getirdikleri kimyasal maddeyi kullanarak kayayı patlattı. Patlamanın ardından açtıkları tünele giren Uzun, fenalaşarak dışarı çıktı.

Fenalaştığını gördüğü arkadaşına suni teneffüs ve kalp masajı yapan Akyol, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Sarp araziden uzun süre yürüyerek olay yerine ulaşan sağlık personeli, Fatih Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dağın yamacında sarp bir arazide bulunan Uzun'un cesedi, incelemelerin ardından Jandarma Genel Komutanlığından gelen helikopterle alındı. İlçenin futbol sahasına inen helikopterden alınan Uzun'un cesedi, ambulansla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan bölgeye çekim yapmak için giden bazı basın mensupları da sarp yamaçtan geçtikleri sırada ayaklarının kayması sonucu uçuruma düşme tehlikesi atlattı.

"Tünele girme dedim"

Durmuş Akyol, kimyasal kullanılarak kayanın patlatılmasının ardından arkadaşını tünele girmemesi konusunda uyardığını belirterek, "Tüm uyarılarıma rağmen tünele girdi. Rahatsızlandıktan sonra tünelden çıktı ve düştü. İlk müdahaleyi ben yaptım. Sağlık ekiplerine ben haber verdim." diye konuştu.

Fatih Uzun'un daha önce kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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