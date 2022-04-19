Son dakika haber: Bodrum'daki orman yangınına 3 gözaltı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık ve makilik bölgede önceki gün çıkan 2,5 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yakaköy ile Dereköy mahalleri arasındaki makilik ve ağaçlık bölgede 17 Nisan günü saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü. Sabotaj ihtimali üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saat 04.30 sıralarında Yakaköy mevkisinde yangının çıktığı ilk bölgeden içinde şoförle birlikte 3 kişinin bulunduğu taksinin çıkış yaptığı ve yaklaşık 10 dakika sonra da alevlerin yükseldiği tespit edildi. Polis, taksinin plakasından yola çıkıp, şüpheliler Ö.Ö., Y.T. ve S.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si, ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiklerini söyledi. Diğer şüpheli ise yangına kendilerinin neden olduğunu itiraf etti. Şüphelilerin yangının çıktığı bölgenin yakınında arazilerinin bulunduğu belirlendi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken aileleri ve yakınları ise baygınlık geçirdi. Adliye içerisine girdikleri sırada şüphelilerden biri, "Suçum yok, hakim karar verecek. Ben kendi memleketimi yakmam" derken bir diğeri ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür ve hakaret etti.