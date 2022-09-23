Son dakika haber... Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba polis uygulama noktasında yaptıkları çalışmada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan adli aramada, iki parça halinde 305 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve A.G. tutuklanırken, Y.Ö. ve S.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Ballı Narkotik Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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