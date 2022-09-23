Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bodrum'da 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Bodrum'da 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba mahallesindeki uygulama noktasında şok bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan adli arama neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan iki parça halinde toplam 305 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö . isimli dört şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Bodrum Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title