Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli A.H.C, otomobiliyle İzmir'den Bodrum'a geldiği sırada gözaltına alındı.

A.H.C'nin aracında 65 senet, bir çek ve 26 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Ali Ballı - Güncel

Kaçakçılık, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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