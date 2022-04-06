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Son dakika haber! Bodrum'da Polis Haftası kapsamında boyama etkinliği yapıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika haber! Bodrum'da Polis Haftası kapsamında boyama etkinliği yapıldı

Son dakika habere göre Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda tişört ve çanta boyama etkinliği gerçekleştirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda tişört ve çanta boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan ve eşi Ayşegül Durukan ile polis ekipleri, Turgutreis Mahallesi'ndeki Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.

Vakıf yöneticileri ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Durukan çifti ve polis memurları, atölye binasında önlük giyerek tişört ve çantalar üzerine ahşap baskı uygulaması yaptı.

Öğrenciler etkinliğin sonunda polis motosikletlerine bindi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Polis Haftası, Bodrum, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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