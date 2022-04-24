Son dakika haber: Bodrum'da bir kişi bankta ölü bulundu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi bankta ölü bulundu.

Ortakent Müsgebi Mahallesi'ndeki bankta hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasında ve yüzünde yaraların olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin 49 yaşındaki Kemal Selvitopu olduğu belirlendi.

???????Selvitopu'nun cenazesi, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.