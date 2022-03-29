Son dakika haber! Bodrum'da bir kadını trafikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber! Bodrum'da bir kadını trafikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA - Ali Ballı - Güncel
Son dakika haber! Bodrum'da bir kadını trafikte darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafikte tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafikte tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kavganın ardından emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılan Mehmet Engin Y, doktor raporu ve darbedilen kadının şikayeti doğrultusunda savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Yalıkavak Mahallesi'nde 23 Mart'ta, Sezin Tekinkaya ile CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mehmet Engin Y. arasında iddiaya göre trafikte "Kavşakta neden ilerlemiyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Mehmet Engin Y, trafikte yanında 18 yaşındaki oğlunun da bulunduğu kadının kullandığı aracın önünü kesmişti.

Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi olmuştu. Tekinkaya'nın boyun bölgesinde yaralanma, kuyruk kemiğinde ise yamulma meydana gelmişti.

AA / Ali Ballı - Güncel

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