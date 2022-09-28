Son dakika haber | BM Özel Temsilcisi Grundberg'den Yemen'deki ateşkesin uzatılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 2 Ekim'de sona erecek ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

BM Temsilcisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Umman'ın başkenti Muskat'ı ziyaret ederek, Suudi Arabistanlı, Ummanlı ve Yemenli yetkililerle görüşmeler yaptı.

İki gün süren temaslarının ardından yazılı açıklama yayımlanan Grundberg, görüşmelerde BM'nin ateşkesin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi önerisinin masaya yatırıldığını belirtti.

Taraflara ateşkesi uzatma çağrısında bulunan Grundberg, ateşkesin uzatılmasının, kapsamlı siyasi müzakerelere yeniden başlanmasına hazırlık yolunda ilerleme kaydetmek adına Yemenlilere fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Grundberg, çatışan taraflara Yemen halkının ihtiyaçlarına öncelik veren alternatif yolları seçme çağrısı yaparak, savaşın yeniden şiddetlenmesinin tehlikelerine işaret etti.

Ülkede BM'nin girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkes mevcut şartlarda 2 Ekim'de sona erecek.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.