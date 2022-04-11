BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI - Haberler

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BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, Adilcevaz'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçedere köyü yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil 25 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLARLA

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)-

BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI

BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI

BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI

BİTLİS'TE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS TAKLA ATTI; 4 ÖLÜ, 25 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adilcevaz, Minibüs, Kaza, Güncel, Haberler

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