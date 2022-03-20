Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Haberler

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Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı.

Yolu kapalı olan köydeki Savucu'nun hastaneye ulaştırılması için jandarma, güvenlik korucuları, 112 Acil Servis ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu köye giden ambulansa alınan Savucu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savucu, yapılan müdahaleyle dünyaya gelen kız çocuğuna Azra ismini verdi.

Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber: Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Güncel, Haberler

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