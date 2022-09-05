Son Dakika | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN İLE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika gündem haberi... AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldüren ve kaçtığı dağlık alanda yakalanan Kadir Yıldırım (51), tutuklandı.

AMASYA'nın Taşova ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldüren ve kaçtığı dağlık alanda yakalanan Kadir Yıldırım (51), tutuklandı.

Olay, önceki gün Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Yıldırım, dini nikahla birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı. Çıkan kavgada Kadir Yıldırım, tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, toprağa verildi.

3 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKALANDI

Jandarma ekiplerince sürdürülen arama çalışmaları sonucu zanlı Kadir Yıldırım, köye 3 kilometre uzaklıkta dağlık alanda cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kadir Yıldırım, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.