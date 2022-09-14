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Son dakika haber: Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı

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Son dakika haber: Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberler: Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bingöl'de ekmek fırınına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnalı Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına ait depoda gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

İtfaiye Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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