Son dakika haber | BİNGÖL'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Hanlar Mahallesi'nde bir besiciye ait inek, arazide otladığı sırada çamura saplandı. İneğini kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, Genç Belediyesi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, iş makinası yardımıyla halat bağladıkları ineği, saplandığı çamurdan çıkardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel