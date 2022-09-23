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Son dakika haber | Bingöl'de balık ölümleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı

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Son dakika haber | Bingöl'de balık ölümleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı

Son dakika gündem haberi... Bingöl'ün Çeltiksuyu köyündeki Göynük Çayı'nda balık ölümleri olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Çeltiksuyu köyündeki Göynük Çayı'nda balık ölümleri olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Bingöl'de balık ölümleri" başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüpersoneli ile bölgede inceleme ve denetimler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan denetimler sonucunda, Çeltiksuyu köyü kanalizasyon sisteminin doğal arıtma ile arıtılıp bölgeye deşarj edildiği, doğal arıtma sistemine gelen hatta tıkanıklık olduğu ve arıtmaya girmeden Göynük Çayı'na aktığı görülmüş olup söz konusu tıkanıklığın giderilmesi için İl Özel İdaresince gerekli çalışma başlatılmıştır. Ayrıca, Sütaş AŞ'ye ait arıtma sularının Merkezi Laboratuvar Sistemince atanan yetkili laboratuvarlar tarafından 15 günlük periyotlarla analizlerinin yapıldığı, yapılan analiz sonuçlarının müdürlüğümüze düzenli olarak sunulduğu, alınan analiz sonuçlarında standart değerler açısından herhangi bir aykırılık olmadığı tespit edilmiştir. Göynük Çayı deşarj noktalarındaki denetim ve incelemelerimiz aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

İklim Değişikliği Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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