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Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.

Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Arka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

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