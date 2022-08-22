Son dakika haber | Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber: Bingöl'de 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Bingöl'de 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.O.B. idaresindeki 12 AAB 293 plakalı ambulans, R.Y. yönetimindeki 23 HA 366 plakalı hafif ticari araç ve T.T. yönetimindeki 23 ACK 237 plakalı tır, Bingöl-Muş kara yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücü R.Y. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş Tragger Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.