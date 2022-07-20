Son dakika haber! Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Son dakika haber... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 310 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 310 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesinde A.C'ye ait evin bahçesinde arama yaptı. Bahçedeki incelemelerde 310 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "2313 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı. AA / Muhsin Arslan - Güncel Hisarcık Bozüyük Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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