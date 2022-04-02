Son dakika haber... Bigadiç'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 85 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 cep telefonu, 16 tabanca fişeği ve suçtan kazanıldığı tahmin edilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.