Son dakika haber: Bıçakçıların kavgası kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bıçakçıların kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Fatih Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Bıçakçıların kavgası kamerada

Son dakika haberleri: TOKAT'ta Mustafa Üzel (47), karşı dükkanda kendisi gibi bıçak satan husumetli olduğu Fatih Öztürk'ü (47), çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı.

TOKAT'ta Mustafa Üzel (47), karşı dükkanda kendisi gibi bıçak satan husumetli olduğu Fatih Öztürk'ü (47), çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakçı dükkanı bulunan Fatih Öztürk, iddiaya göre eline satır alıp, iş yerinin önünde dolaşmaya başladı. Bir süre sonra satırı dükkanına bırakıp, plastik boru alan Öztürk, husumetlisi Mustafa Üzel'in bıçakçı dükkanına gitti. Öztürk, burada Üzel'e plastik boru ile saldırdı. Mustafa Üzel de dükkanındaki ruhsatsız tabanca ile Fatih Öztürk'ü omzundan vurdu. Yaralanan Fatih Öztürk, hemen kendi dükkanına kaçtı. Esnafın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Üzel gözaltına alındı. Fatih Öztürk de ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Fatih Öztürk Tokat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title