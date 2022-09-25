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Son dakika haberi! Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Son dakika haberi... Yangın anı görüntüleri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda, iki katlı bir boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın anı görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi Beyoğlu'nda boya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda, iki katlı bir boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Arap Cami Mahallesi Abdussalah Sokak'ta bulunan iki katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kipleri, müdahale ettiği yangını söndürdü, ardından iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasından kimsenin olmadığı iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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