Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı.

Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı. Motosiklete tutunan gençlerin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yavuz Selim Sultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 2 patenli genç motosiklete tutunarak ilerleyerek tehlikeli hareketler sergiledi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi.

Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

(Selim Bayraktar-İHA)

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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