Son dakika: Beylikdüzü'nde cip 2 otomobile çarptı: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, kullandığı cip ile hız yapan sürücü, 2 otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir caddede 14 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde, hakimiyetindeki 34 SR 447 plakalı cip ile hız yapan Sait İnan, Oğulcan Aksu idaresindeki 34 CC 591 plakalı otomobile, ardından da Recep Meşe'nin kullandığı 06 ADE 833 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu, otomobil sürücüsü Aksu ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel