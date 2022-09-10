Son dakika haber! Beykoz'da kaza yapan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tem Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 E 5652 plakalı kamyonet, Molla Gürani Viyadüğü'nde, önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Aynı yönde giden 16 SZP 52 plakalı otomobilin de kaza yapan kamyonete arkadan çarpması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz TEM Otoyolu İstanbul Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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