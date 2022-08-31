Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta hastanenin ek binasının bodrumunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haber: Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek binasının bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beşiktaş'taki Sait Çiftçi Devlet Hastanesi ek binasının bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Ömür Sokak'ta, içerisinde Beşiktaş 10 Nolu Aile Sağlık Merkezi de bulunan 6 katlı hastanenin ek binasının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastane ambulansları hazır bekletilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Hasta ve çalışanların tahliyesinden sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen Beşiktaş İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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