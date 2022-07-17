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Son dakika haber! Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Son dakika haber: Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı'nda, Sarıyer istikametine seyir halindeki A.S. yönetimindeki 34 DCR 565 plakalı otomobil, Zincirlikuyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle önündeki 34 CHF 633 plakalı araca çaptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan öndeki otomobil, durakta bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü A.S. ile taksi şoförü E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sarıyer yönünde yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Zincirlikuyu Beşiktaş Sarıyer Güncel Haberler Son Dakika

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