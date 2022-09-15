Son dakika haber: Beşiktaş'ın Adını Kullanarak Kripto Para Sitesi Kuran 2 Kişi Gözaltına Alındı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, BJK, ismini kullanarak kripto para cüzdanı üreten 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; BJK, savcılığa suç duyurusunda bulunarak internet sitesinden şikayetçi olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, kulübün yetkilileri, bilgileri ve izinleri dışında açılan ' www.bjk-coin.com' URL adresli bir internet sitesinin, gelen ziyaretçilere para cüzdanı verdiğini ve kripto para yatırımı yapmalarını istediğini tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, söz konusu internet sitesinin E.A. ve K.G. isimli 2 kişi tarafından açıldığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler E.A. ve K.G. gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, 3 laptop, 1 SIM kart, 1 flash bellek, 2 harici disk, 1 ruhsatsız silah, 1 şarjör ve 29 fişek ele geçirildi.