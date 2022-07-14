Son dakika haber: Bergama'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde makilik alanda çıkan ve bölgedeki süt tesisine de sıçrayan yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Tesisteki yüzlerce hayvan, tesis çalışanları tarafından meraya salınarak kurtarıldı.

Bergama ilçesine bağlı Sagancı köyü mevkiindeki makilik alanda bugün sabah 9: 45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bölgedeki süt işleme tesisine de sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Süt tesisi çalışanları, samanlık ile hayvanların bulunduğu alana sıçrayan yangında yüzlerce hayvanı meraya salarak kurtardı. Tesisteki bazı araçların da yangında hasar gördüğü belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeden ayrılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

ANKA / Güncel