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Belgrad ormanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Belgrad ormanında korkutan yangın

Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, 13.00 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde Belgrad Ormanının bir bölümünde meydana geldi. Ormandan alev ve duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Ormanın bir bölümünde olan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın dron ile havadan görüntülendi. Polis, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman - Batuhan Toprak/ İHA)

Belgrad ormanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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