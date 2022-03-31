BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLA SALDIRAN SANIK: SÖZLÜM VAR, TAHLİYEMİ İSTİYORUM

TRABZON'da geçen yıl Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, belediye önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 1'i tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan silahı kullanan Halit Aytekin (30), savunmasında, "Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm vardır. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran 2021'de, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş edilen olayda, makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheli Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç (28) ve babası Aykan Kılıç (53) da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Aykan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Tolgahan Kılıç, Oltu T Tipi Cezaevi'nden, Halit Aytekin ise Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ayhan Kılıç da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Başkan Mustafa Bıyık, çok sayıda parti yöneticisi ve taraf avukatları da katıldı.

'ÇOK PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Tutuklu sanıklardan Halit Aytekin, ilk kez hakim karışına çıktığı duruşmadaki savunmasında, "Niyetim başkanın olmadığı bölgeye ateş edip korkutmaktı. 'Başkan verdiğin sözleri neden tutmuyorsun?' diye bağırıp kaçmaktı. Bir şekilde bu olaya karıştım. Huzurlarınızda belediye başkanımızdan özür diliyorum. Dışarıda bekleyen bir sözlüm vardır. Delilleri karartma durumum yoktur. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tolgahan Kılıç ise Halit Aytekin'in eylemi nedeniyle cezaevinde bulunduğunu öne sürüp, olayda azmettirici olmadığını savundu.

'HEDEF ALARAK ATIŞ YAPILDI'

Başkan Mustafa Bıyık, tanıklar ve avukatların dinlenmesiyle süren duruşmada, yaşananları anlattı. Kendisinin direkt hedef alındığını, kamera kayıtlarını incelediğinde anladığını kaydeden Bıyık, "Kamera kayıtlarını inceledim. Saldırganın havaya atışı yok. Doğrudan hedef alarak atış yapıldı. Ayrıca saldırgan olayın hemen öncesinde ben araçtan inerken yanımdan geçti ve uzaklaşmadan ateş etti. Şahsı da normal bir vatandaş olarak düşünmüştüm. Telefonla görüşüyordum. Araçtan daha ileride inseydik planlanan suikast gerçekleşecekti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)