Son dakika haber! Belarus'ta ordunun komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başladı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Belarus Savunma Bakanlığı, ülkenin güney, orta ve kuzeydeki bazı bölgelerini kapsayacak şekilde komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başlattığını bildirdi. Belarus Savunma Bakanlığı, ülkenin güney, orta ve kuzeydeki bazı bölgelerini kapsayacak şekilde komuta kademesine yönelik askeri tatbikat başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayan tatbikatın Belarus ordusunun hazırlık planına uygun şekilde Belarus Genelkurmay Başkanlığının yönetiminde komuta kadrosuna yönelik olduğu belirtildi. Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın amacının Belarus Silahlı Kuvvetlerinin askeri komuta ve kontrol organlarının eğitimi olduğu kaydedilen açıklamada, tatbikata katılan askeri birlik, silah ve askeri teknik araçların Viyana Belgesi uyarınca zorunlu bildirime tabi olan seviyeyi aşmadığına dikkat çekildi. Tatbikatın 14 Eylül'e kadar süreceği ifade edildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Belarus Güncel Haberler Son Dakika

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