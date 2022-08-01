Son dakika haber! BAYRAMPAŞA'DA ÖNCE LAF ATTI SONRA NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler

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Son dakika haber! BAYRAMPAŞA'DA ÖNCE LAF ATTI SONRA NİŞANLISININ YANINDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberler... BAYRAMPAŞA'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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BAYRAMPAŞA'da nişanlısını eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından nişanlısının gözleri önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, 29 Temmuz saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakmak istedi. Bir sokağa girecekleri esnada alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı. Daha sonra Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Öncel'i gören nişanlısı yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Öncel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öncel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Marangoz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Öncel Bayrampaşa Güncel Haberler Son Dakika

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