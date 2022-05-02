Son dakika haber: Battaniye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

UŞAK (AA) - Uşaktaki tekstil fabrikasından yükselen alevler ve dumanlar

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışması UŞAK - Uşak'ta battaniye üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor