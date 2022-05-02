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Son dakika haber: Battaniye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberleri... Uşaktaki tekstil fabrikasından yükselen alevler ve dumanlar İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışması UŞAK - Uşak'ta battaniye üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

UŞAK (AA) - Uşaktaki tekstil fabrikasından yükselen alevler ve dumanlar

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışması UŞAK - Uşak'ta battaniye üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

AA / Mehmet Çalık - Güncel

İtfaiye, Yangın, Uşak, Güncel, Haberler

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