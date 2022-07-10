Son dakika haber! Batman'daki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 54 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Beşiri ilçesindeki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 54 kişiden 9'unun çeşitli hastanelerde tedavisi devam ediyor. Batman'ın Beşiri ilçesindeki silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 54 kişiden 9'unun çeşitli hastanelerde tedavisi devam ediyor. Yontukyazı köyünde dün husumetli 7 aile arasında çıkan tartışmanın silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 54 kişiden 45'i, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, İluh Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 8 yaralının kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor. AA / Ahmet Işık - Güncel Batman Güncel Haberler Son Dakika

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