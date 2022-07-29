Son dakika haber: Batman'da trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü Son dakika habere göre Batman'da trafonun içinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Batman'da trafonun içinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde bulunan trafo içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, yaptığı kontrolde trafoda bulunan 30 yaşındaki V.A.D'nin öldüğünü belirledi. Çevrede pense, makas, tornavida gibi malzemeler bulan ekipler, V.A.D'nin kabloları kesme işlemi esnasında elektrik akımına kapıldığını ve 10 farklı suçtan kaydının olduğunu tespit etti. Güncel AA / Ahmet Işık Münir Karaloğlu Karşıyaka Batman Güncel Haberler Son Dakika

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