Batman'da şehitler adına hazırlanan gıda kolileri yoksul ve yetim ailelere ulaştırıldı

BATMAN Batman'da Şehitler Haftası çerçevesinde, şehit yakınları ve güvenlik köy korucuları tarafından hazırlanan, üzerinde terörle mücadelede şehit olan kahramanların adını taşıyan gıda kolileri, kırsalda yaşayan yetim ve yoksul ailelere ulaştırıldı.

Şehitler Haftası münasebetiyle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerin isimlerin taşıyan kolileri hazırlayan şehit yakınları ve güvenlik köy korucuları, daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi alilerin kapılarını çalarak teslim etti. Şehitler Haftası nedeniyle terörle mücadelede hayatını feda eden şehitler adına yardım kolileri dağıttıklarını belirten 2 şehit kardeşi Mutalip Çelik, Ramazan ayının yardımlaşma ve rahmet ayı olduğunu ifade etti. Çelik, "Bu gün şehit yakınları ve güvenlik korucularımız ile birlikte Ramazan ayında, şehitlerimizin isimleri üzerinde yazılı olan gıda kolilerini kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi yetim ve yoksul alilerimize ulaştırdık. Kolilerimizi teslim ederken koliler şehitlerimizden, dualar sizden olsun diyerek şehitlerimiz için dua talep ettik. Allah'ın izniyle başlattığımız bu çalışmayı Ramazan ayı boyunca devam ettireceğiz" dedi.