Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

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Oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki çocuk öldü

AA - Güncel
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Batman'da ailesiyle gittiği piknikte oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Batman'da ailesiyle gittiği piknikte oyun oynarken gölete düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesinde Saklı Cennet mevkisinde ailesiyle piknik yapan Senanur Görmez, gölet kenarında oynarken suya düştü

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, AFAD, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan küçük kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Bir saatlik aramanın ardından Görmez'in cansız bedenine ulaşıldı.

Görmez'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Güncel

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