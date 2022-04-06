İçişleri Bakanlığı Batman'da "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu"nu başlattı - Haberler

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İçişleri Bakanlığı Batman'da "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu"nu başlattı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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İçişleri Bakanlığı Batman'da 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nu başlattı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

BATMAN (AA) - İçişleri Bakanlığı, Batman'da "Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Batman'da "Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 677 personel, 41 operasyonel tim görev aldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

İçişleri Bakanlığı Batman'da Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu nu başlattı

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Uzman Çavuş, Jandarma, Batman, Şehit, Güncel, Haberler

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