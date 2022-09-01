Son dakika haber... Baskil'de şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı. Baskil ilçesinde şehit polis Fethi Sekin'in kabrinin çevre düzenlemesi yapıldı. Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Özel İdaresinin bütçesi ile şehit Sekin'in kabrinin de bulunduğu Baskil Doğancık köy yolunda asfaltlama ve çevre düzenlemesi yapıldığını söyledi. Belediyenin desteğiyle şehit Sekin'in kabrinin bulunduğu alan ve yolunun modern bir görünüme kavuştuğunu kaydeden aktaran Akmurat, "Şehidimiz Sekin'in naaşının bulunduğu alanda kilitli parke çalışması yapıldı. Emeği geçen Vali Ömer Toraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet ve görevlilere çok teşekkür ederim. Şehidimize Allah'tan rahmet dilerim." dedi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaplan İhsan Akmurat Fethi Sekin Güncel Haberler Son Dakika

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